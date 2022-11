Uus-Meremaa mošeedes 51 inimest mõrvanud Brenton Tarrant esitas apellatsioonikaebuse

Christchurchi Al Noori mošees toimunud rünnakus ellu jäänud imaam Gamal Fouda ütles, et tal on raske mõista Tarranti apellatsiooni mõtet, kui ta ise end süüdi tunnistas.

„Ma ei saa midagi parata, et mõtlen, et see on selle terroristi järjekordne tegu oma ohvrite uuesti kahjustamiseks, hoides elus enda ja tema terroritegude mälestust,“ ütles Fouda ajalehele The New Zealand Herald.