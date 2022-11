Kodukino võimsus ühes ainulaadses tootes – uus Bang & Olufseni ribakõlar

Mustade karpide ja juhtmepuntrata sirgejooneline ribakõlar ümbritseb nelja patenditud akustilise lahenduse abil kuulajat heliga mis tahes nurgast. Beosound Theatre‘is kasutatakse Bang & Olufseni uut seadistustehnoloogiat Roomsense. Kui väline mikrofon seada kuulamisasendisse, töötab Beosound Theatre koos Bang & Olufseni rakendusega, et mõõta kaugust kuulajast ribakõlarini. Veelgi enam, see annab rolli ka kõigile kaheteistkümnele võimsale 800 W kõlarile. Vastavalt igaühe erinevale paigutusele kompenseerib iga kõlar heli, kui see seisab vabalt seinal või nurgas, samuti heli ruumis üldiselt, et vältida soovimatut resonantsi. Samuti on Beosound Theatre‘il Dolby Atmose ruumiline heli, mis täidab ruumi ja tekitab tunde, et heli ümbritseb kuulajat igast suunast.

„Beosound Theatre mõtestab kodukino heli täielikult ümber. Tänu võimsale helile, täiustatud tehnoloogiaplatvormile ja modulaarsele disainile toome mitmekõlarilise seadistuse ühte ribakõlarisse, mis ühildub sujuvalt mis tahes ekraaniga,“ ütleb Bang & Olufseni tegevdirektor Kristian Teär.

Beosound Theatre’i liides annab võimaluse ühendada ribakõlar praktiliselt iga ekraaniga. See tähendab, et inimesed ei pea kulutama raha uue teleri ostmiseks, vaid saavad lihtsalt valida nende meelest parima TV-lahenduse. Modulaarsuse põhimõtete alusel saate ribakõlari hõlpsasti muuta täielikuks seinale paigaldatavaks või põrandal püstiseisvaks Bang & Olufseni TV-kogemuseks, nii et see sobitub ideaalselt ega võta rohkem ruumi kui teie olemasolev teler.

„Me teame, et meie kliendid soovivad investeerida toodetesse, mis on jätkusuutlikud, ja sellepärast on Beosound Theatre modulaarse disainiga, et kesta kauem kui mitme teleri eluiga. Oleme loonud lahenduse, mis võimaldab kasutajal oma toodet asendamise asemel uuendada, ning toote, mis saab aja jooksul koos teiega areneda,“ ütles tooteringluse juht Mads Kogsgaard Hansen.