USA kinnitas, et suhtluskanalid Kremliga on endiselt avatud

Sullivan ütles New Yorgis, et on USA huvides hoida Kremliga kontakti, vahendab BBC News.

Sullivani sõnul teadvustavad USA ametiisikud siiski seejuures, kellega neil tegemist on.

Valge Maja ei eitanud teateid, et Sullivan on pidanud läbirääkimisi Venemaa esindajatega, et hoida ära tuumaeskalatsioon Ukrainas.

Ajaleht Wall Street Journal teatas, et Sullivan on pidanud viimastel kuudel konfidentsiaalseid vestlusi Venemaa julgeolekunõukogu sekretäri Nikolai Patruševi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini välispoliitikaalase abi Juri Ušakoviga.

USA kõrgetasemelised ametiisikud ütlesid Wall Street Journalile, et on arutatud viise, kuidas hoida ära sõja tuumaeskalatsioon Ukrainas, aga ei ole pidanud läbirääkimisi konflikti lõpetamise viiside üle.

USA rahvusliku julgeoleku nõukogu pressiesindaja Adrienne Watson keeldus seda lugu kinnitamast, öeldes Wall Street Journalile, et „inimesed väidavad paljusid asju“. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov süüdistas lääne ajalehti arvukate petulugude avaldamises.

Valge Maja pressiesindaja Karin Jean-Pierre ütles eile, et Ühendriigid jätavad andale õiguse Venemaaga läbirääkimisi pidada.

Sullivan ise, kes on teadete kohaselt USA presidendi Joe Bideni üks kõrgetasemelisemaid nõuandjaid, kes endiselt surub läbi Venemaaga suhtlemist, ütles, et kontakti hoidmine Moskvaga on „iga sellest konfliktist puudutatud riigi huvides“.

Eelmisel nädalal teatas ajaleht Washington Post, et USA kõrged ametiisikud õhutavad Kiievit andma märku avatusest Venemaaga läbirääkimistele ja loobuma avalikust keeldumisest arutada sõja lõpetamist, kuni Putin on võimul.

Sullivan ütles avalikul üritusel New Yorgis, et Bideni administratsioonil on kohustus nõuda vastutust, ning lubas teha koos rahvusvaheliste partneritega tööd, et võtta ränkade ja grotesksete sõjakuritegude toimepanijad Ukrainas nende tegude eest vastutusele.