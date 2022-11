OTSEBLOGI | Zelenskõi: Donetski oblastis on maa Ukraina positsioonide ees okupantide surnukehi paksult täis

„Üldiselt on meie jõud rindel aktiivse kaitse seisundis – mõnedel lõikudel idas ja lõunas surume vaenlast veidi tagasi. Liigume vähehaaval edasi. Donetski oblast on okupantide kõige suurema hullumeelsuse epitsenter – neid hukkub igapäevaselt sadades. Maa Ukraina positsioonide ees on sõna otseses mõttes okupantide surnukehi paksult täis,“ ütles Zelenskõi.