Urmas Paet: Venemaa külmutatud varad tuleb Ukrainas käiku lasta

Väliskomisjoni aseesimees Urmas Paet tõstatas arutelul teema, et Euroopa Liit peab senisest julgemini, kiiremini ja põhjalikumalt valmistama ette, et külmutatud Venemaa varasid kasutataks Ukraina ülesehituse rahastamiseks.

Paet lisas, et peale Ukraina hävitustöö on Venemaa varastanud näiteks Euroopa Liidu ettevõtetelt sadu reisilennukeid, ka need kahjud tuleb kinni maksta.

„Euroopa Komisjon on olnud viimastel aastatel väga äge näiteks USA suurfirmade suures ulatuses trahvimisega erinevatel põhjustel. Ükski neist põhjustest pole aga kaugeltki ligilähedane neile, mida Venemaa Ukrainale ja Euroopa Liidule kahju tekitamisega on juba korraldanud. Seega peab Euroopa Komisjon kiiresti tegema põhjaliku kava, kuidas Venemaa külmutatud varadega rahastada Ukraina ülesehitamist. Ja mitte otsima põhjendusi, miks see kõik on nii keeruline,“ sõnas Paet.