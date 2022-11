Eesti palgamõrvar Imre Arakas antakse Leedule välja

Arakase väljaandmist on Leedu võimud taotlenud juba mitu aastat. Nad kahtlustavad, et Arakas kuulus kolmemehelisse jõuku, mis kavandas Leedu popstaari Vita Jakutienėga suhtes olnud mehe mõrva.

Kohtunik Paul Burnsi ütles tänasel istungil, et Leedu esitatud nõue on igati selge ja Iiri seadustega kooskõlas. Iiri võimud said Leedult hiljuti lisateavet, miks soovitakse Arakase üle kohut mõista, ning rahuldusid sellega.