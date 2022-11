Täna avaldas sisekaitseakadeemia, et neil on kaduma läinud kuus tulirelva. Sügisel tehtud auditist aga selgub, et tegelikult oli kadunud relvi kaheksa, lisaks üle saja erivahendi. Järelevalve läbiviijad leidsid probleeme sisekaitseakadeemiast veel küllaga.