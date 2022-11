VIDEO | Mart Võrklaev uue väliskomisjoni esimehe nimetamisest: arutame seda veel

„Ma väga mõistan teda, et ta ei soovi selles poliitilises mudaloopimises, mis on lahti läinud, osaleda,“ rääkis Võrklaev.

„Marko Mihkelson tegi selle otsuse täiesti ise,“ rääkis Võrklaev. „Hommikul suhtlesime, siis ta ütles, et täna teeb selle teatavaks.“

Et Mihkelsoni otsus sai fraktsioonile täna teatavaks, pole jõutud arutada ka seda, kes saab uueks väliskomisjoni esimeheks.

Marko Mihkelsoni pildiskandaal

Kõnealused fotod, mille asjus poliitiku praeguse elukaaslase endine mees ja laste isa politsei poole pöördus, on teinud Marko Mihkelson, kuid seda laste ema teadmisel ja volitusel. Fotod avastas laste emast lahus elav isa, kellele tundus, et lapsi on üritatud neil fotodel seksualiseerida.