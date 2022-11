Donetski oblastis hoitakse 21 sõdimast keeldunud Vene mobiliseeritut keldris kinni

Kirjas öeldakse, et vähemalt kaheksa meest töötas Venemaa Kaug-Ida Primorje krai Dalnegorski linnas Mäendus- ja Metallurgiakompleksis Dalnopolimetall. Sugulaste sõnul oleksid nad pidanud kaitsetööstusettevõtte töötajatena mobilisatsioonist vabastatud olema. Väejuhatus ei lasknud aga neist kedagi koju ning saatis alguses õppepolügoonile ja siis lahingutegevuse tsooni, kusjuures ilma eriettevalmistuseta.

Üks naistest Jelena Kašina ütles The Insiderile, et tema 33-aastasel mehel ei ole mingit sõjalist kogemist, ajateenistuse ajal remontis ta garaažis soomukeid.

„Enne raporti kirjutamist ütles 5. roodu ülema asetäitja poliitika alal neil DNR-is, et kui nad midagi kirjutavad, lastakse nad maha ja aetakse ühisesse auku ja sugulastele kirjutatakse, et nad on teadmata kadunud. Minu mees helistas ja ütles: „Lena, mind võivad täna omad maha lasta,“” lisas Kašina.