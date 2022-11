Hot Lips müüs seksmänguasja, mida reklaamiti alaealise suguelundina. Ettevõtte juht: see oli eksimus

Hot Lipsi müügijuht Mihhail Kutshinski sõnul aga eemaldati toode kodulehelt enne kui seda müüa jõuti. Samuti sõnas Kutshinski, et toodet pole varem poes müüdud ning samasugust toodet müügile ei tule ka. „Tavaliselt kontrollin nende toodete nimetusi ja koostist, mida oma laosse lisame. See läbis kogemata kontrollita,“ ütles Kutshinski.

Miks aga sellise nimetusega toode üldse müügil oli? Majuri sõnul oli tegu keeletõlke veaga. „Kõikide toodete kirjeldused on alguses inglise keeles ja neid tõlgitakse mitme tõlkija poolt,“ ütles Majuri. „Tegemist on eksimusega ja see on tõlkija viga.“