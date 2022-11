Läti linna Daugavpilsi linnapea keeldus Vene agressiooni Ukrainas hukka mõistmast. Kiiev: marginaalne tegelane

Nikolenko sõnul ei pane imestama, et erakond Kooskõla, mida Elksniņš esindab, „ei suutnud viimastel Läti seimi valimistel ületada viie protsendi künnist ja sattus poliitika äärealadele“.

Elksniņšilt küsiti ka seda, kes on vastutav tsiviilisikute massilise tapmise eest Butšas. Linnapea vastas, et kõige eest, mis on toimunud, vastutavad nii Venemaa, Ukraina kui ka USA.