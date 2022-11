Sisekaitseakadeemiast kadus kuus tulirelva, rektor lahkub ametist. Akadeemia: pole alust arvata, et relvad on pahatahtlike inimeste käes

Ühtlasi on teenistusliku järelevalve käigus selgunud, et sisekaitseakadeemia kasutuses oleva kuue tulirelva asukohta ei ole võimalik kindlaks teha. Sellega seoses astub sisekaitseakadeemia rektor ametist tagasi.

Sisekaitseakadeemia pressiesindaja sõnul läksid kaduma teenistusrelvad.

Asjaolu, et kuue tulirelva asukohta ei ole võimalik tuvastada, ilmnes inventuuri tulemusena. Siseministeerium viis läbi teenistusliku järelevalve teenistusrelvade käitlemisest sisekaitseakadeemias, et selgitada välja relvade kadumise põhjused. Teenistusrelvade käitlemise protsessides ning sisekontrolli süsteemis tuvastati olulisi puudujääke. Samuti selgus, et relvade käitlemisega seotud töötajad ei ole täitnud enda tööülesandeid nõutava hoolsusega.

Sisekaitseakadeemia pressiesindaja sõnul viidi inventuur läbi nüüd septembrikuus ning relvade puudumine tuvastati ühekorraga. „Meil ei ole alust arvata, et relvad on sattunud pahatahtlikult kolmandate isikute kätte,“ ütles pressiesindaja.

„Juhtunu on äärmiselt kahetsusväärne. Oleme tänaseks oma relvade ja erivahendite käsitlemise põhimõtted ja protseduurid põhjalikult üle vaadanud. Käimas on nende uuendamine, et muuta kogu relvadega seotud töökorraldus korrektseks ja tõhusaks,“ märgib sisekaitseakadeemia rektor Marek Link. „Tunnen vastutust relvade käitlemisega seotud protsesside puuduliku korralduse ees ning lahkun ametist. Minu viimane tööpäev on 11. novembril. Olen kindel, et kolleegid akadeemias hoiavad edaspidi sisekaitseakadeemia tegevusi valdkonnas väga heas korras,“ ütles Link.

Siseministeeriumi kantsler Tarmo Miilits nentis, et sisekaitseakadeemias ilmnenud puudused on tõsised ning sirge seljaga vastutuse võtmine selles olukorras on ainuõige samm. „Relvade liikumise korrektne dokumenteerime ja igal ajahetkel täpse ülevaate omamine on ülimalt oluline,“ ütles Miilits. Kantsler lisas, et sisekaitseakadeemias on juba käivitatud vajalikud edasised menetlused ja protsessid ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks.

Relvade kadumisest on teavitatud politseid.