Türgil on seoses Rootsi NATO-sse astumisega kaks nõudmist

„Esiteks palus Türgi Rootsil kaotada piirangud kaitsetööstusele. On hästi teada fakt, et Türgi kaitsetööstus ehitab kõrgtehnoloogilisi tooteid, sealhulgas relvastatud droone, ja mängib maailmas stabiliseerivat rolli,“ kirjutas Altun.

Rootsi välisminister Tobias Billström teatas hiljuti, et valitsus muudab oma poliitikat kurdide relvaorganisatsiooni YPG ja selle poliitilise tiiva PYD suhtes, mis tähendab, et Rootsi distantseerib end nendest organisatsioonidest.

„Türgi valitsus on ettevaatlikult optimistlik, et valitsus Stockholmis astub konkreetseid samme nende muredega tegelemiseks. Muredega, mida Rootsi tunnistas vastastikuse mõistmise memorandumit allkirjastades ja millega lubas tegelda,“ kirjutas Altun. „On aga tähtis meeles pidada, et Türgi annab Rootsi liitumistaotlusele hinnangu, eesmärgiga, et valitsus astuks konkreetseid samme selle kokkuleppe raames, mis Madridis allkirjastati.“