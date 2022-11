OTSEBLOGI | Ukrainasse saabusid õhutõrjesüsteemid NASAMS ja Aspide

„Vaadake, kes on siin! Õhutõrjesüsteemid NASAMS ja Aspide saabusid Ukrainasse! Need relvad tugevdavad märkimisväärselt Ukraina armeed ja muudavad meie taeva ohutumaks. Me jätkame meid ründavate vaenlase sihtmärkide allatulistamist. Aitäh meie partneritele: Norrale, Hispaaniale ja USA-le,“ teatas Reznikov.

„Venemaa välisministeerium tegi 2. novembril avalduse „tuumasõja ärahoidmisest“, milles teatas, et Venemaa „juhindub rangelt ja järjekindlalt tuumasõja lubamatuse postulaadist ning sellest, et selles ei saa olla võitjaid ja seda ei tohi kunagi vallandada“. Venemaa välisministeerium teatas ka, et on pühendunud tuumarelvade arvu vähendamisele ja leviku piiramisele. Venemaa president Vladimir Putin teatas 27. oktoobril, et Venemaal ei ole mingit vajadust Ukrainas tuumarelvi kasutada, ning väitis, et Venemaa ei ole kunagi tuumarelvade kasutamise võimalust arutanud, vaid on ainult vihjanud lääneriikide juhtide avaldustele. Venemaa julgeolekunõukogu aseesimees Dmitri Medvedev on samuti üha rohkem vaigistanud keevalist tuumaretoorikat, mida ta kasutas kogu oktoobrikuu, ning keskendub nüüd Venemaa ühtsuse propageerimisele sõjas Ukrainaga,“ teatas ISW.