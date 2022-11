Isamaa ja sotsiaaldemokraadid arutavad esmaspäeval Mihkelsoni jätkamist väliskomisjoni esimehena

Isamaa esimees ja riigikogu juhatuse aseesimees Helir-Valdor Seeder ütles nädala alguses, et tema arvates oleks Mihkelsoni tagasiastumine parim lahendus kõigi jaoks ning tema arvamus pole nädalaga muutunud.

„Jätkuvalt arvan seda, et see oleks olnud ja on endiselt parim lahendus, aga kui arutama hakkame, eks siis kuuleme, mis arvamused inimesed on,“ ütles Seeder. Ta lisas, et avalikult ta spekulatsioone tegema ei hakka, mis esmaspäeval pärast arutelusid edasi saab ning ta lähtub tegelikust olukorrast.

EKRE esimees ja riigikogu juhatuse II aseesimees Martin Helme teatas reedel ühismeedias, et keeldus Mihkelsoni lähetusi kinnitamast. Seedri sõnul koguneb riigikogu juhatus teisipäeval seda arutama.

Seal on tegemist Reformierakonna ja EKRE vahelise mõõduvõtmisega. Läänemets EKRE obstruktsioonist

„Riigikogu liikmena, komisjoni esimehena ei saa tema mainega inimene kusagile minna. Loodan, et nii tema ise kui tema fraktsioonikaaslased saavad aru, et ta ei sobi lihtsalt mitte mingil juhul Eesti riigi ametlikuks näoks välissuhtluses,“ põhjendas Helme keeldumist.

Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets ütles, et praegu pole erakond veel Mihkelsoni jätkamist kuskil arutanud ning seda tehakse esmaspäeval. Mis puudutab lähetuste blokeerimist, siis on Läänemetsal kahju, et enam ei tegeleta sisuliste probleemidega. „Seal on tegemist Reformierakonna ja EKRE vahelise mõõduvõtmisega,“ ütles ta.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev ütles pühapäeval Delfile, et erakonna seisukoht pole muutunud, mis puudutab Mihkelsoni jätkamist. „Me usaldame selles küsimuses õiguskaitseorganeid, kes ei ole alustanud ühtegi uurimist, ja Marko Mihkelsoni, kes on olukorda selgitanud,“ kordas Võrklaev.

„See, mida Martin Helme praegu teeb, on ennekuulmatu. See on töökius,“ ütles Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev reedel Delfile. „Kindlasti ei peaks parlamendi töö ja kultuuri juurde käima see, et juhatuse liige otsustab oma volitusi niimoodi ületada ja kiusu ellu viia. Juhatus on parlamendisaadikute välislähetuste formaalne kinnitaja.“