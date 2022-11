Kiievi elanik võimalikust evakueerimisest: elektrikatkestused on saanud osaks meie igapäevarutiinist

Ukraina ametnikud teatasid, et linn valmistub vajadusel miljonite inimeste evakueerimiseks, sest elektrisüsteem on kokkuvarisemise äärel. Kiievi elaniku sõnul on inimesed plaanilisteks elektrikatkestusteks valmis ning loodavad, et nad ei pea oma kodudest uuesti lahkuma.