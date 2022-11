Venemaa meedia andmetel eemaldati Linkovi eelkäija kindralpolkovnik Aleksandr Lapin ametikohalt, kuna tema juhtimine sai ohtralt kriitikat. Teiste hulgas on Lapinit sõjalistes äpardumistes süüdistanud Tšetšeenia juht Ramzan Kadõrov ja paramilitaarse Wagneri grupi juht Jevgeni Prigožin. Lapin olevat esitanud lahkumisavalduse ega naase armee juhtkonda. Mõned allikad väidavad samas, et Lapin on pelgalt kolmenädalasel puhkusel.