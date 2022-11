Kõnelustega kursis olevad inimesed toonitasid väljaandele, et USA palve eesmärk ei ole tõugata Ukrainat läbirääkimiste laua taha. Pigem on tegemist katsega tagada, et Kiievi valitsus säilitaks nende riikide toetuse, kus sõda on tekitamas ühiskondlikku pinget.