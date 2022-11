Rootsi uus valitsus tuleb Türgi nõudmistele vastu ja distantseerub kurdidest

„Esmane eesmärk on Rootsi kuulumine NATO-sse,“ ütles ütles Rootsi välisminister Tobias Billström laupäeval avalik-õiguslikule ringhäälingule Rootsi Raadio.

Türgi on lubanud blokeerida Rootsi taotluse NATOga liitumiseks, kui too ei lõpeta relvarühmituse toetamist.

YPG ja selle poliitiline haru Süüria Demokraatlik Liidupartei (PYD) on Türgi Kurdistani Töölispartei (PKK) sõsarorganisatsioonid. PKK korraldas 1980. aastal Türgi vastu verise mässu. Türgi, USA ja Euroopa Liit peavad rühmitust terroristlikuks.

„Nende organisatsioonide ja PKK vahel on liiga tihe side, et see oleks hea meie ja Türgi vahelistele suhetele,“ ütles Billstrom.