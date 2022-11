OTSEBLOGI | Zelenskõi: Iraan valetas droonide kohta

„Tulistame iga päev alla vähemalt kümme Iraani drooni ja Iraani režiim väidab, et on andnud vähe ning enne täiemahulist sissetungi. Ainuüksi eilse päevaga hävitati 11 Shahedi [drooni]. Teame kindlalt, et Iraani instruktorid õpetasid Vene terroristidele droonide kasutamist, Teheran aga vaikib. Kui Iraan jätkab ilmselgete asjade kohta valetamist, tähendab see, et maailm teeb veelgi rohkem jõupingutusi, et uurida Venemaa ja Iraani režiimide terroristlikku koostööd ja seda, mida Venemaa Iraanile sellise toetuse eest maksab,“ sõnas Zelenskõi õhtuses videopöördumises.

USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW) kirjutas täna, et Iraan kasutab tõenäoliselt Venemaa sõltuvust kamikaze-droonide tarnimisest ära, et paluda Venemaalt abi oma tuumaprogrammi arendamisel.

„Tuumaabitaotlused ja droonisaadetiste tunnistamine on mõlemad näitajad, mis ilmestavad, et Iraani ametnikud võivad kavatseda luua selgesõnalise kahepoolse julgeolekusuhte Venemaaga, milles nad on võrdsemad partnerid,“ kirjutas ISW.

Avalikuks on tulnud dokument, millega Venemaa riigijuht Vladimir Putin on seadustanud raskete kuritegude eest vangis istuvate Venemaa kodanike saatmise rindele.

Seadusemuudatuse kohaselt on lubatud mobiliseerida rasketes kuritegudes süüdimõistetuid, välja arvatud neid, kes kannavad karistust „terrorismi“ ja „ekstremismi“ paragrahvide alusel või alaealise vastu toime pandud seksuaalkuritegude eest.

USA mõttekoja Sõjauuringute Instituut hinnagul tähendab selline varjatud mobilisatsiooni korraldamine, et oktoobris väidetavalt lõppenud nn osaline mobilisatsioon ei toonud Venemaale loodetud edu Ukrainas. Mobilisatsiooni lõppemine pole aga täiesti kindel, kuna selle kohta puudub Putini dekreet. Ka Putini väide, et riik on mobiliseerinud 318 000 uut sõdurit, ei pea ilmselt paika.

Venemaa president Vladimir Putin teatas, et Hersoni elanikud tuleb ohtlikust lahingutegevuse tsoonist välja viia.