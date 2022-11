OTSEBLOGI | Venemaal Belgorodis on naftaterminal leekides. Kahhovka tamm sai venelaste väitel raketitabamuse

Venemaa Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov ütles, et Venemaal Golovtšino külas asuv naftaterminali on rünnaku all. Osa asutusest olevat leekides, teatas Gladkov ühismeedias. Gladkov ütles, et ohutase on piirkonnas kuni 21. novembrini kõrgendatud tasemel, mis viitab märkimisväärsele „terrorirünnakute“ ohule.

Venemaa käes olev Nova Kahhovka tamm, mida venelased Ukraina teatel õhkida kavatsevad, sai Vene riigimeedia teatel pihta mürskudega.

Venemaa riikliku uudisteagentuuriga TASS rääkinud päästeteenistuse esindaja ütles, et raketisüsteemist HIMARS välja lastud rakett tabas tammi ja tekitas kahju. Päästja väitis, et see oli katse luua tammi lõhkumisega tingimused humanitaarkatastroofiks.

Venemaa uudisteagentuuriga RIA Novosti rääkinud kohalik Vene võimude esindaja Ruslan Agajev sõnas, et tammi kahjustused ei ole kriitilised.

„Kõik on kontrolli all. Peamised õhutõrjelöögid tõrjuti, üks rakett tabas [tammi], kuid ei tekitanud kriitilisi kahjustusi,“ ütles Agajev, vahendab Reuters.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi sõnas eile õhtul, et Iraani välisministri väide, nagu riik oleks küll Venemaale müünud lahingudroone, mis Ukrainas on surma külvanud, aga vähesel määral ja mitte peale sõja algust, on vale.

„Tulistame iga päev alla vähemalt kümme Iraani drooni ja Iraani režiim väidab, et on andnud vähe ning enne täiemahulist sissetungi. Ainuüksi eilse päevaga hävitati 11 Shahedi [drooni]. Teame kindlalt, et Iraani instruktorid õpetasid Vene terroristidele droonide kasutamist, Teheran aga vaikib. Kui Iraan jätkab ilmselgete asjade kohta valetamist, tähendab see, et maailm teeb veelgi rohkem jõupingutusi, et uurida Venemaa ja Iraani režiimide terroristlikku koostööd ja seda, mida Venemaa Iraanile sellise toetuse eest maksab,“ sõnas Zelenskõi õhtuses videopöördumises.

USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW) kirjutas pühapäeval, et Iraan kasutab tõenäoliselt Venemaa sõltuvust kamikaze-droonide tarnimisest ära, et paluda Venemaalt abi oma tuumaprogrammi arendamisel.