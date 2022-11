Nädalavahetusel võib Swedbanki töös esineda lühiajalisi tõrkeid

IT-süsteemide korralised hooldustööd on ajastatud öisele ajale, et vähendada ebamugavuste tekitamise võimalust.

Ööpäevaringselt on võimalik infot saada Swedbanki nõustamiskeskuse telefonil 6 310 310.

Ärileht kirjutas reedel, kuidas viimaste nädalate jooksul on oluliselt tihenenud Eestis tegutsevate pankade veebilehtede häireid. Iga nädal teatatakse, et järjekordselt on mõne panga, näiteks Swedbanki, SEB või Luminori veebileht maas ning igapäevase panganduse ajamine võimatu.