Keelustamise peamine põhjus seisneb Petersoni sõnul e-sigarettide massilises tarvitamises just koolinoorte seas ning ta on koolijuhtidega sel teemal ka rääkinud. „Seda tõstavad esile lapsevanemad ja koolijuhid, et on olukordi, kus koolivetsud on ääreni täis veipijaid, ei minda isegi õue seda tegema,“ ütles ta.