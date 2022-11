Iraan tunnistas kamikaze-droonide saatmist Venemaale

Iraani välisminister Hossein Amir-Abdollahian ütles, et paar kuud enne Venemaa vägede tungimist Ukrainasse tarniti riigile „väike arv“ droone. Küll aga eitas ta, et droone on tarnitud Venemaale peale sõja algust.

„See mõne lääneriigi tekitatud kära, et Iraan on andnud Venemaale rakette ja droone Ukraina sõja abistamiseks – raketiosa on täiesti vale,“ tsiteeris Iraani riiklik uudisteagentuur IRNA välisministrit. „Droonide osa on tõsi ja me andsime Venemaale neid paar kuud enne Ukraina sõda.“

Iraani välisministri väide on vastuolus USA ja teiste lääne luureagentuuride teabega, mille põhjal on Iraanist Venemaale ka sõja jooksul tehtud mitmeid lahingudroone kandnud lende.

Viimastel nädalatel on Ukraina teatanud Iraanis toodetud droonide Shahed-136 rünnakute sagenemisest oma tsiviilinfrastruktuuri, eelkõige elektrijaamade ja tammide pihta. Venemaa eitab, et tema väed on kasutanud Ukraina ründamiseks Iraani droone.

Eelmisel kuul ütlesid kaks Iraani kõrget ametnikku ja kaks Iraani diplomaati Reutersile, et Iraan on lubanud Venemaale lisaks droonidele tarnida ka pind-pind-rakette.