Kuna NATO praeguse peasekretäri Jens Stoltenbergi ametiaeg peaks lõppema järgmise aasta sügisel, on liitlaste vahel alanud tihe võistlus selle üle, kes tema asemele tuleb, kirjutab NYT.

Euroopa Liit sooviks, et NATO järgmine juht oleks mõnest liikmesriigist – alliansi praegusest 27-st riigist 21 on ühtlasi EL-is. Kui eeldada, et Rootsi ja Soome kinnitatakse NATO liikmeteks, suureneb Euroliidu liikmete arv NATO-s veelgi.