Scholz käis Xi Jinpigiga suhteid soojendamas. Hiina president mõistis hukka tuumaähvardused

Esimesel kahepoolsel kohtumisel riigijuhtide vahel rõhutas Jinping vajadust suurema koostöö järele Hiina ja Saksamaa vahel „muutuste ja segaduste ajal“. Ta ütles ka, et mõlemad juhid on ühiselt vastu tuumarelvade kasutamisele või kasutamisega ähvardamisele. Venemaa otsesest kritiseerimisest Hiina riigijuht siiski hoidus, vahendab The Guardian .

Scholzi sõnul on tuumarelvadega ähvardav Venemaa „piiri ületamas“. Liidukantsler ütles, et on kutsunud Jinpingi üles kasutama Hiina mõju ÜRO Julgeolekunõukogu alalise liikmena, et teha lõpp sissetungile Ukrainasse.