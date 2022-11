OTSEBLOGI | Venemaal toimub varjatud mobilisatsioon

Seadusemuudatuse kohaselt on lubatud mobiliseerida rasketes kuritegudes süüdimõistetuid, välja arvatud neid, kes kannavad karistust „terrorismi“ ja „ekstremismi“ paragrahvide alusel või alaealise vastu toime pandud seksuaalkuritegude eest.

USA mõttekoja Sõjauuringute Instituut hinnagul tähendab selline varjatud mobilisatsiooni korraldamine, et oktoobris väidetavalt lõppenud nn osaline mobilisatsioon ei toonud Venemaale loodetud edu Ukrainas. Mobilisatsiooni lõppemine pole aga täiesti kindel, kuna selle kohta puudub Putini dekreet. Ka Putini väide, et riik on mobiliseerinud 318 000 uut sõdurit, ei pea ilmselt paika.

Venemaa president Vladimir Putin teatas, et Hersoni elanikud tuleb ohtlikust lahingutegevuse tsoonist välja viia.

„Praegu loomulikult need, kes elavad Hersonis, tuleb ära viia kõige ohtlikuma tegevuse tsoonist,“ lausus Putin, rääkides Venemaa rahvusliku ühtsuse päeva puhul noorte- ja vabatahtlike organisatsioonide esindajatega, vahendab Interfax.

Putin märkis, et tsiviilelanikkond ei tohi sõjategevusega seotud tulelöökide ja pealetungitegevuse tõttu kannatada.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas oma igaõhtuses videopöördumises, et eileõhtuse seisuga oli riigis elektrita umbes 4,5 miljonit tarbijat.

„Üldiselt on riigis pihta saanud energeetikaobjekte erinevates oblastites – see on elektri tootmise ja transpordi maht, mis varustab miljoneid inimesi. Ainuüksi tänaõhtuse seisuga on avarii- ja stabilisatsioonigraafikute alusel tarbimisest ajutiselt välja lülitatud umbes 4,5 miljonit tarbijat,“ ütles Zelenskõi.

Zelenskõi sõnul käib jutt Kiievi linnast ning Kiievi, Dnipropetrovski, Žõtomõri, Zaporižžja, Sumõ, Kirovohradi, Harkivi, Tšernihivi, Hmelnõtskõi ja Tšerkassõ oblastist.

Zelenskõi lisas, et võimalikud on väljalülitamised ka teistes regioonides.