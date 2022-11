Riigikogu juhatuse II aseesimees Martin Helme (EKRE) teatas täna ühismeedia vahendusel, et sel nädalal keeldus ta riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni (Reform) lähetusi kinnitamast. „Riigikogu liikmena, komisjoni esimehena ei saa tema mainega inimene kusagile minna. Loodan, et nii tema ise kui tema fraktsioonikaaslased saavad aru, et ta ei sobi lihtsalt mitte mingil juhul Eesti riigi ametlikuks näoks välissuhtluses,“ põhjendas Helme keeldumist.