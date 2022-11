Holland kehtestas maailma valitsevatest reptiilidest rääkivale David Icke’ile sissesõidukeelu Schengeni alale

Otsust kinnitas Hollandi justiits- ja julgeolekuministeerium. On väga haruldane, et inimesel ei lubata juriidilistel põhjustel Hollandisse siseneda. Seda on varem juhtunud vaid ühel korral: 2019. aastal ei lubatud riiki USA vihajutlustajat Steven Andersoni, kes tegi äärmuslikke avaldusi LGBT-kogukonna kohta, nimelt kutsus homosid hukkama.

IND põhjendas oma kirjas keeldu erinevate raportitega muu hulgas politseilt: „Muret õigustab see, et teie esinemine Hollandi kontekstis võib tekitada pingeid elanikkonnagruppide vahel ja sellega võidakse rikkuda avalikku korda ja avalikku rahu. On leitud, et te olete juba aastaid rahvusvaheliselt tuntud kui vandenõuteooriate levitaja. Nii väidate te, et maailma valitsevad niinimetatud reptiilid, kes olevat grupp võimsaid maaväliseid olendeid, kes teesklevad, et on inimesed.“