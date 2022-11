VIDEO | Janno Märk: mõne nädala pärast peavad Ukraina väed operatsioonis ilmselt pausi tegema

Kaitseliidu peastaabi planeerimisosakonna ülem kolonel Janno Märk kinnitas, et talv kindlasti mõjutab sõjategevust. „Tegelikult mõjutab just sügisene vihmaperiood. Ida-Ukrainas on teatud piirkonnad juba väga mudased ja see mõjutab Ukraina vasturünnakute tegevust. Mõned nädalad on selline ajaaken, kus Ukraina väed saavad looduslike tingimuste tõttu veel aktiivset vasturünnakut läbi viia ja tõenäoliselt peavad ka nemad operatsioonis pausi võtma,“ rääkis ta.