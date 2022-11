Advokatuuri aukohus algatas menetluse Maria Mägi-Rohtmetsa suhtes

Advokatuuri juhatuse esimees Imbi Jürgen rõhutas, et aukohtumenetluse algatamine ei tähenda rikkumise toimepanemist, rikkumine või selle puudumine selgub aukohtumenetluses.

Kutse-eetika seab Jürgeni kinnitusel advokaadile kõrgemad nõudmised kui tema kliendile. „Advokaat on kohustatud ja õigustatud kasutama kliendi huvides üksnes vahendeid ja viise, mis pole vastuolus seaduse ja kutse-eetikaga,“ selgitas ta. „Kui klient nõuab advokaadilt õigusvastast või advokaadikutse au ja väärikust kahjustavat käitumist, peab advokaat esmalt selgitama tagajärgi, nõudmiste jätkudes on tal õigus kliendiga leping lõpetada.“

Aukohus teeb menetluses põhjendatud otsuse kuue kuu jooksul, mõjuval põhjusel võib aukohus asja arutamise kestvust pikendada kolme kuu võrra.



Maria Mägi-Rohtmets on varem Delfile antud intervjuus selgitanud oma tegevust nii:

Miks teie kui advokaat ja ka Einaste leidsite, et see lugu on vaja avalikkuse ette tuua?

Ajakirjandus ise määrab, milliseid lugusid on vaja avalikkuse ette tuua ja milliseid mitte. Nii ka seekord. Isikutel on seejuures valida, kas nad vastavad ajakirjaniku küsimustele või jätavad vastamata ning jäävad seeläbi ajakirjanduse meelevalda ilma omapoolse kommentaarita. Me leidsime, et saame vastata ilma konkreetseid fakte avaldamata ja lapsi identifitseerimata. Postimehe ajakirjanik oma loos ka seda järgis. Marko Mihkelsoni poolt ja tema lähedase isiku kaudu on tulnud nüüd hulgaliselt indentifitseerimist võimaldavaid andmeid. See ei ole kindlasti riigimehelik ega väärikas käitumine. Oleks võinud juhinduda soovitusest: „Julged teha, julge ka tunnistada.“

Kas teie ja/või Einaste küsisite kõnealustelt lastelt luba enne ajakirjandusse minemist?

See vastus sisaldub eelnevas vastuses. Meie pole läinud ega lapsi identifitseerivaid andmeid avaldanud.

