Dmitri Medvedev: Venemaal on püha eesmärk peatada põrgu valitseja

„Venemaa on tohutu ja rikas riik. Meile ei ole vaja võõraid territooriume, meil on kõike küllalt. Aga on meie maa, mis on meie jaoks püha, millel on elanud meie esivanemad ja millel praegu elavad meie inimesed. Ja mida me ei anna kellelegi. Me kaitseme oma inimesi. Me sõdime kõigi omade eest, oma maa, oma tuhandeaastase ajaloo eest,“ teatas Medvedev.

„Meie vastu on täna osa surevast maailmast. See on käputäis arutuid natse ja narkomaane, nende juhmistatud ja ärahirmutatud rahvas ja suur kari haukuvaid koeri lääne koeratallist. Nendega on eriilmeline kamp ruigavaid sigudikke ja hiljutisi tõusikuid lagunevast lääne impeeriumist mandumisest mööda lõuga alla voolava süljega. Neil ei ole usku ega ideaale peale nende enda väljamõeldud rõvedate kommete ja nende pealesurutavate kahemõttelisuse standardite, mis eitavad normaalsetele inimestele kingitud moraali. Seetõttu oleme me nende vastu üles tõustes omandanud sakraalse jõu,“ kuulutas Medvedev.

„Milles on meie relvad? Relvi on erinevaid. Meil on võimalus saata kõik vaenlased põrgutulle, aga mitte see ei ole meie ülesanne. Me kuulame Looja sõna oma südametes ja kuuletume talle. Need sõnad annavadki meile püha eesmärgi. Eesmärgi peatada põrgu kõrgeim valitseja, millist nime ta ka ei kasutaks – Saatan, Lutsifer või Iblis. Sest tema eesmärk on surm. Meie eesmärk on elu. Tema relv on riukalik vale. Aga meie relv on Tõde. Just sellepärast on meie asi õige. Just sellepärast on võit meie!“ kuulutas Medvedev.