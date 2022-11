Rahvusvahelised tuumaeksperdid ei leidnud Ukrainast mingeid märke „räpasest pommist“

Moskva on korduvalt väitnud, et Ukraina kavatseb kasutada „räpast pommi“ ehk radioaktiivset materjali laiali paiskavat konventsionaalset lõhkekeha, ning on teatanud, et Ukraina tuumavaldkonna instituudid tegelevad selle ettevalmistamisega. Mingeid tõendeid ei ole Venemaa esitanud, vahendab Reuters.