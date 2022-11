OTSEBLOGI | Zelenskõi: eileõhtuse seisuga oli Ukrainas elektrita umbes 4,5 miljonit tarbijat

„Üldiselt on riigis pihta saanud energeetikaobjekte erinevates oblastites – see on elektri tootmise ja transpordi maht, mis varustab miljoneid inimesi. Ainuüksi tänaõhtuse seisuga on avarii- ja stabilisatsioonigraafikute alusel tarbimisest ajutiselt välja lülitatud umbes 4,5 miljonit tarbijat,“ ütles Zelenskõi.

Zelenskõi lisas, et võimalikud on väljalülitamised ka teistes regioonides.

„Kannatada välja Venemaa energiaterror, läbida sellised katsumused, on meie rahvuslik ülesanne, üks peamistest ülesannetest praegu. Fakt ise, et Venemaa on kasutusele võtnud terrori energeetika vastu, annab tunnistust vaenlase nõrkusest. Nad ei suuda võita Ukrainat lahinguväljal ja seetõttu püüavad just nii meie inimesi murda, ukrainlasi alandada, anda löök meie rahva vaimule, meie inimeste vastupanule. Ma usun, et see Venemaal ei õnnestu,“ ütles Zelenskõi.