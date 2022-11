Teadurid: küsitlus Mihkelsoni skandaali teemal on lapsi taasohvristav ja eetiliselt küsitav

Ühismeedias on mõningase arutelu keerutanud üles Marko Mihkelsoni ümber keerlevat puudutav küsitlus, mille tellis MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut: vastajatel paluti nimelt jagada arvamust seoses möödunud nädala lõpus avalikkust raputanud skandaaliga, mis kätkeb Mihkelsoni tehtud fotosid oma abikaasa lastest. Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS. Skandaali keskmes olevate fotode kohta küsiti nimelt järgmist: „Kas Teie arvate, et Mihkelsoni tehtud fotod olid eetiliselt taunitavad või olid need mänguhoos tehtud süütud pildid?“