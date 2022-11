Abi ei jõua osaliselt või üldse kohale

Iga vabatahtlik kinnitab, et Ukrainas aitab igaüks abivajajaid, millega saab. Aga selles on oma osa omakasupüüdlikkust, see on nii minu kui ka teiste vabatahtlike arvamus. Kahjuks ei jõua kõik Harkivisse.