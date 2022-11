„Riik on hukas. Ühel pool on vasak-, teisel pool paremäärmuslased.“ Eesti brasiillane seletab, miks ta ei toeta ei Lulat ega Bolsonarot

Delfile kommenteeris kodumaa poliitikas toimuvat noor brasiillane, kes töötab praegu siin ühe IT-ettevõtte spetsialistina ja on Eestis elanud viimased neli aastat. Allikas ei soovi oma nime avaldada, kuna arvab, et arvamuse avaldamine võiks rikkuda tema suhteid teiste siinsete brasiillastega. Tegu on 20.-tes aastates mehega, kes ise teises valimisvoorus ei hääletanud, kuna pidas võitjat Luiz Inácio Lula da Silvat ja ametist lahkuvat presidenti Jair Bolsonarot võrdselt halbadeks variantideks. „Siin elavad inimesed toetavad Lulat ja kuna brasiillaste kogukond on väike, siis ma ei taha, et mind musta nimekirja pandaks,“ selgitab mees, kes palub nimetada end Igoriks (meil venepärane, ent Brasiilias populaarne kohalik nimi). „Elame äärmuslikul ajal ja keegi võib tahta mind või mu peret rünnata lihtsalt sellepärast, et minu arvamus pole samasugune.“