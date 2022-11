Parempoolsete juht Lavly Perling: avalikkus tahab meid väga Eesti 200ga paari panna, aga läheme valimistele siiski üksi

Erakond Parempoolsed plaanib kevadistele valimistele üksi vastu minna ja Eesti 200ga nad ühist kampaaniat ei tee. „Avalikkus tahab meid väga paari panna, aga me ehitame oma erakonda. Meil pole plaani Eesti 200ga koos valimistele vastu minna,“ rääkis erakonna juht Lavly Perling. Ta rõhutas, et see ei tähenda, et nad koostööd erakondadega ei taha teha. „Eesti on väike koht. Olen vestelnud erakondade juhtidega ja koostööd tuleb teha,“ selgitas Perling.

Parempoolsetes, kus on tänase seisuga äriregistri info kohaselt 535 liiget, käib praegu kibe töö valimiste jaoks. „Käib kõva tegutsemine: töö inimestega, piirkondade mehitamine, tegeleme kommunikatsiooni ehk nähtavusega, suur proovikivi on ka rahastamine, samal ajal tegeleme oma programmiga,“ kirjeldas Perling. „Parempoolsed on ainuke erakond, mis näeb, et me praeguses olukorras peame tõesti tegelema majandusega, aga see ei tähenda, et vaid majandusega üksi. Julgeoleku ja majandusega tuleb koos tegeleda, need on ühe mündi kaks külge,“ väitis ta.