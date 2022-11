VIDEO | Kaja Kallas Mihkelsoni puudutavast „sopaloopimisest“: konkurendid üritavad teisi alla tõmmata, et ise pikemad paista

„Minu jaoks on oluline, et on Eesti õigusriik, meil on erinevad institutsioonid, kes erinevate väidete kontrollimisega tegelevad. Mis vastused sealt on tulnud - selles osas pole öeldud, et oleks menetlust vaja algatada,“ märkis Kallas.

Koalitsioonipartnerite seast on ilmnenud, et Reformierakond pole võtnud nõuks Mihkelsoni puudutavat skandaali oma võimupartneritega lähemalt lahata. Kas seda on parandatud? Või ei pea Reformierakond sellist sammu vajalikuks?

Kui enda reitingut ei saa muudmoodi tõusma, siis üritatakse teisi alla tõmmata, et ise pikem paista. Kaja Kallas

„Mis selgitustööd me saame teha?“ küsis Kallas seepeale. „Mina saan ka ajakirjandusest seda infot. Mis selgitustööd me veel teeme? Ma ei oska midagi rohkem selgitada.“

Tänases EPL-i juhtkirjas viidati, et Mihkelsoni kandideerimine kevadistel parlamendivalimistel võib enesega kaasa tuua sopaloopimise efekti, mis võib omakorda mõjutada laiemalt valimiseelset tonaalsust ja narratiivi. Kas peaminister ei eelda, et Mihkelsoni jätkamine poliitikas ning potentsiaalne kandideerimine tulevastel valimistel võib ühes sopaloopimisega Reformierakonna valimistulemusi mõjutada?

„See sopaloopimine ju käib poliitiliste konkurentide poolt ja mul on kohati tunne, et kui enda reitingut ei saa muudmoodi tõusma, siis üritatakse teisi alla tõmmata, et ise pikem paista,“ märkis peaminister. „Lõpuks on valija otsustada, kas see töötab ja valija saab oma hinnangu anda valimistel.“