Ringkonnakohus: Kohtla-Järve ärimehe Ossipenko vahistamine on vältimatult vajalik

Peamiseks küsimuseks praeguses asjas on tõusetunud N. Ossipenko tervislik seisund ja kas see välistab üheselt tema vahi all pidamise. Nimelt hinnatakse kriminaalmenetluse seadustiku § 127 lg 1 kohaselt muu hulgas tõkendit valides ka kahtlustatava tervist. Maakohus on seda küll teinud, aga kriminaalkolleegiumi hinnangul on N. Ossipenko tervisega seotud asjaoludele antud ebaõige hinnang, leides, et tema vahi all pidamine sellest tulenevalt võimalik ei ole.

Vaidlust ei ole selles, et N. Ossipenko tervis ei ole hea, kuid ringkonnakohus leiab, et maakohtu järeldus, justkui oleks N. Ossipenko elu ja tervis vangistuses ohus, ei ole õige. Praeguses asjas on olemas 24. oktoobril 2022 koostatud ekspertiisiakt, mille eesmärk oli välja selgitada, kas N. Ossipenko on võimeline vahi all viibima. Selles andis ekspert arvamuse, et otseseid tervisest tulenevaid vastunäidustusi N. Ossipenko vahi all viibimiseks ei ole, kui on tagatud temale määratud ravi ning järjepidev kehahooldus. Samuti on oluline, et terviseseisundi halvenedes oleks võimalik saada kohest meditsiinilist abi. Abiosutamine on seadusandlusega reguleeritud ja Eesti vanglad on võimelised seda pakkuma. Seejuures on oluline märkida, et juhul, kui vanglal puudub võimalus vajalikku ravi pakkuda, suunatakse inimene koheselt vajalike eriarstide hoole alla. Seega on N. Ossipenkole vahi all viibides igakülgselt tagatud ekspertiisiaktis märgitud vajalikud tingimused.