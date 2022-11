Eile kirjutas Eesti Päevaleht, kuidas Tartu Jaan Poska gümnaasiumi õppejuht ja matemaatikaõpetaja Märten Karm jäi tööst ilma, kuna oli romantilises suhtes õpilasega. Ükski seadus otsesõnu ei ütle, et õpetaja ja õpilane ei tohi suhtes olla. Seadus keelab näiteks täiskasvanul alla 16-aastasega vahekorras olla, aga õpilaste seas on selgelt noori, kes on 16-aastased või vanemad. Üks viis õpetajate romantilised suhted õpilastega selgemalt keelata on see õpetaja eetikakoodeksi kirja panna.