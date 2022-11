FOTOD | „Putini kokk“ Prigožin avab Peterburis linnavalitsusele sülitades röögatu Wagneri keskuse

Kommersant teatab, et Peterburi linnavalitsust sellest demonstratiivselt ei hoiatatud. Ekspertide sõnul on vastasseis Prigožini ja Peterburi linnavõimude vahel sisenenud uude faasi.

„TšVK Wagner Tsentr on hoonete kompleks, milles on kohad leiutajatele, projekteerijatele, IT-spetsialistidele, eksperimentaalsele tootmisele ja idufirmadele. Keskuse loomise eesmärk on tagada mugav keskkond uute ideede genereerimisele, eesmärgiga suurendada Venemaa kaitsevõimet, muu hulgas informatsioonilist,“ teatas Konkordi pressiteenistus.