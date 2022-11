Tallinna linnavolikogu EKRE fraktsiooni esimees Mart Kallas jagas sotsiaalmeedias videot, kus sõitis autoga otsa ratturile, kes oli talle ette tulnud. Kuidas nähtusse suhtuda? Kehtib siin liikluses levinud printsiip, et „tugevam“ on justkui süüdi või on lugu nüansirikkam?