Biden kutsus seisma valimistel vastu Trumpi toetajate valedele ja vägivallale ning hoiatas, et ohus on demokraatia ise

USA president Joe Biden hoiatas kohaliku aja järgi eile õhtul, et ohus on demokraatia ise ning kutsus ameeriklasi andma oma hääle järgmise nädala kongressi vahevalimistel, et seista vastu valedele, vägivallale ja ohtlikele „ultra MAGA“ valimiste häirijatele, kes püüavad „jätkata sealt, kus ebaõnnestusid“ 2020. aasta presidendivalimiste õõnestamisel.