OTSEBLOGI | Zaporižžja tuumaelektrijaam jäi taas ilma elektrivarustuseta

„Täna räägitakse Kremlis, et nad nõudsid Ukrainalt julgeolekugarantiisid. Tasub hetkeks peatuda, et mõelda nende selliste avalduste üle järele. 252 päeva tagasi nõudis Venemaa julgeolekugarantiisid Ameerika Ühendriikidelt. Pärast kaheksat kuud Venemaa niinimetatud erioperatsiooni nõutakse Kremlis julgeolekugarantiisid Ukrainalt,“ märkis Zelenskõi.

Zelenskõi arvates on need „tõeliselt rabavad muutused“.

„See näitab nii seda, milline läbikukkumine on olnud Vene agressioon, kui ka seda, kui tugevad me oleme, kui säilitame ühtsuse. Miljonid ukrainlased, kes sõdivad ja teevad tööd meie vabaduse heaks. Ja miljonid inimesed kogu maailmas, kes aitavad meil Vene terrorile vastu seista. Koos tagame me terroririigi lüüasaamise ja tema terrori eest karistamise. Ja garanteerime, et kogu Ukraina on ja jääb vabaks,“ lausus Zelenskõi.