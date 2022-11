Ukraina põgenik: Eesti piirivalvurid ei lasknud mind riiki. Hiljem väänasid käsi ja ähvardasid vanglaga

Ivani aidanud vabatahtliku sõnul kontrollis Eesti piirivalve mehe telefoni ja otsustas, et telefon on „puhastatud“. Ivan selgitas, et kustutas Venemaa piiril enda ohutuseks vaid mõned kirjavahetused, sest kartis, et venelased võivad tema telefoni kontrollida. Ta tahtis olla ettevaatlik. Vabatahtliku sõnul sundisid Eesti piirivalvurid selle peale aga Ivani allkirjastama Eestisse sisenemise keeldu. Keeldumisel on Ivani elukohaks märgitud Venemaa Föderatsioon, vaatamata sellele, et Ivan elas okupeeritud Luhanski oblastis.