Minister Sikkut: soomlaste jutt LNG-terminalis osaluse ostmisest tuli mulle üllatusena

Jutt käib suurest juriidilisest küsimärgist, mille kohaselt pole gaasi eelisostuõiguse tagamine Eesti ja Soome jaoks sugugi lihtne variant. Euroopa Liidu õiguse ja konkurentsi puudutavate aspektide foonil käib jutt gaasidirektiivi artiklist number 36, mille kasutamise puhul on tingimuseks riigilt rahalise panuse andmine. Siin tulebki mängu küsimus, mis kujul täpsemalt - tähendab see osaluse ostmist soomlaste firmas, mis terminali majandab? Või piisab sellest, mida riik seni projekti edenemisse suunanud on?

Sikkut: see on loogiline, et inimestel on ühest teemast erinev arusaam