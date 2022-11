Erki Loigom: Lõuna-Korea tabud on murdumas. Hiina ja USA vahele jäädes valitakse viimane

Et Yoon on panustanud õigesti, näitab eelpool mainitud Souli ülikooli uuring, mis kinnitab sellele valikule 81% lõunakorealaste toetust. Kui Trumpi perioodil arutleti ühiskonnas veel ameeriklaste panustamise vajalikkuse üle, on muidu julgeolekuküsimustesse leigelt suhtuvasse ühiskonda kohale jõudmas naabruskonnas toimuv agressiivsuse kasv ning võidurelvastumise reaalsus.

Veel aastapäevad tagasi olnuks võimatu ette kujutada Lõuna-Korea meedias arvamuslugudes kohata Hiina liiderkonna kohta termineid, mida seni vaid Põhja-Korea veidrast režiimist kõneledes kasutatakse – Xi kui eluaegne diktaator, Hiina kui diktatuur. Poliitikute leksikas taolised väljendid veel tavapärased pole, kuid kõrgeimal tasemel on murtud järgmine tabu ja iseseisvast tuumaheidutuse võimekusest kõnelejat ei peeta enam hüsteerikuks. Viidates ohule Põhjast, kuid pidades silmas ka läänepoole jäävat, arutlevad keerukal teemal Lõuna-Korea meedias ning konverentsidel, seminaridel ning parlamendis nii tegevpoliitikud kui erusõjaväelased, ajakirjanikest ning kolumnistidest rääkimata. Avalikkuse arvamus soosib teemaga flirtimist. Meenutagem, et Lõuna-Koreas on olnud arvestatav kogus taktikalisi tuumarelvi, kuniks George Bush vanem need 1991. aastal poolsaarelt eemaldas. Ameerika Ühendriikide tuumavihmavari ulatub Lõuna-Korea üle siiski ka kaasajal, õigemini pakutakse piiratud reageerimisajaga mobiilseid lahendusi. Joe Bideni administratsiooni positsioon antud küsimuses on seni siiski ühene – tuumarelvi niigi keerukasse regiooni paigutada pole plaanis.