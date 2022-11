Aga fakt ise, et Venemaa kõrged sõjalised juhid sellist asja üldse arutavad, on teinud USA presidendi Joe Bideni administratsiooni ärevaks, sest see näitab, kui frustreerunud on Vene kindralid oma ebaõnnestumise pärast lahinguväljal, ning see viitab sellele, et Putini halvasti varjatud ähvardused kasutada tuumarelva ei pruugi olla paljad sõnad, kirjutab New York Times.