Venemaa kaitseministeerium teatas Ukraina vilja väljaveo kokkuleppe täitmise jätkamisest

Avalduses öeldakse, et tänu ÜRO ja Türgi osalusele saadi Ukrainalt kirjalikud garantiid, et „viljakoridori“ ei kasutata lahingutegevuseks Venemaa vastu, vahendab Interfax.

„Vene Föderatsioon leiab, et saadud garantiid on antud hetkel piisavad, ja jätkab kokkuleppe – vilja ja toiduainete Ukraina sadamatest ohutu transpordi algatuse („Musta mere algatus“) – täitmist,“ öeldakse avalduses.

Venemaa kaitseministeerium teatas, et Venemaa see seisukoht on edastatud ÜRO peasekretärile António Guterresile ja ÜRO julgeolekunõukogule.